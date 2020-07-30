СК возбудил уголовное дело против россиянки, которая в Израиле трижды проголосовала по поправкам к Конституции

Следственный комитет возбудил уголовное дело против россиянки, которая в Израиле трижды проголосовала по поправкам к Конституции. Расследование идет по статье о незаконном получении бюллетеня, — говорится на сайте СК. По версии следствия, Юлия Ильински, имеющая гражданства России и Израиля, проголосовала один раз в посольстве в Тель-Авиве, второй – в генконсульстве России в Хайфе и третий – дистанционно, через интернет. В конце июля сама Ильински рассказывала журналистам, что ей удалось проголосовать несколько раз. Она также говорила, что ее несовершеннолетняя дочь смогла поучаствовать в выборах, поскольку у нее не проверили возраст. Ильински сказала сайту «МБХ медиа», что ее об уголовном деле никто не оповещал и для нее последние новости означают невозможность приехать в ближайшее время в Россию.