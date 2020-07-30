Актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП, продлили домашний арест до 22 января. Об этом сообщает агентство Интерфакс. ТАСС передает, что суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках. К рассмотрению дела по существу Пресненский суд должен приступить 5 августа.
2020-07-30T16:29:02+03:00
2020-07-30T16:35:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2684541-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3294347.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:29, 30 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)