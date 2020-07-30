Актеру Михаилу Ефремову продлили домашний арест до 22 января

Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП, продлили домашний арест до 22 января. Об этом сообщает агентство Интерфакс. ТАСС передает, что суд отказал Ефремову в двухчасовых прогулках. К рассмотрению дела по существу Пресненский суд должен приступить 5 августа.