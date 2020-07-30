С мыса Канаверал в США около часа назад стартовала ракета с самым большим в мире марсоходом

Он будет искать признаки жизни на Красной планете, а также впервые проведет несколько экспериментов.

Название уже пятому в истории США марсоходу – Perseverance (с англ. – «настойчивость») – дал один из американских школьников в рамках специального конкурса. Аппарат должен будет исследовать один из кратеров Марса, где предположительно могли сохраниться микроорганизмов. Кроме того, он соберет образцы породы и сохранит их в специальных контейнерах – планируется, что примерно через 10 лет специальная миссия NASA и Европейского космического агентства сможет из вывезти обратно на Землю.

Но одна из главных целей полета нового марсохода – понять, возможно ли обеспечить безопасность людей, которые могут в будущем совершить экспедицию на Марс. В составе миссии, в частности, есть аппарат, который попробует сгенерировать кислород по принципу фотосинтеза из находящегося на планете диоксида углерода. Правда, в очень малых количествах, которых пока не хватит человеку. Также впервые в истории марсоход попытается запустить летательный аппарат: если это удастся, то он займется разведкой будущих маршрутов на Красной планете.

Недавно свои зонды к Марсу впервые направили Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Время выбрано не случайно: при запуске аппаратов этим летом путь к Красной Планете занимает наименьшее время. Все они должны прибыть на Марс к февралю следующего года.