В Москве американский гражданин осужден на 9 лет колонии за драку с полицейскими

Инцидент произошел около года назад. С Ленинградского шоссе в полицию поступила жалоба местных жителей на нетрезвого мужчину, устроившего драку с женщинами. Им оказался 28-летний студент из Америки Тревор Рид. Он приехал в Россию по туристической визе и жил у своей девушки. Сам он родом их Техаса, где учился в Северном университете штата. Кроме того, он был морским пехотинцем.

Когда полицейские везли Рида в отделение полиции, задержанный ударил одного из сотрудников, а второму порвал форму. В результате против американца возбудили уголовное дело, до сегодняшнего дня он находился в СИЗО.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на отца осужденного, защита не согласна с приговором и намерена просить президента США Дональда Трампа помочь решить эту ситуацию.

Помимо 9 лет колонии, Головинский суд обязал Тревора Рида выплатить по 150 тысяч рублей компенсации каждому из полицейских. Сам Тревор Рид говорит, что во время конфликта был пьян и ничего не помнит.