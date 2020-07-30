ФБК обнаружил у семьи врио губернатора Хабаровского края недвижимость стоимостью более 100 миллионов рублей

ФБК обнаружил у семьи врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева недвижимость стоимостью более 100 миллионов рублей, что в несколько раз превышает его доход за 8 лет. Напомним, что политик занял пост главы региона после ареста Сергея Фургала, в поддержку которого идут беспрецедентные акции протеста.

Около тысячи метров составляет площадь дома, который находится в паре километров от МКАДа, на территории Новой Москвы. По документам дом в 4 раза меньше, а купил его и 16 соток под ним в 2013 году отец Михаила Дегтярева, врач в самарской больнице, утверждают в Фонде борьбы с коррупцией. Сделка была совершена в октябре – через месяц после выборов мэра Москвы, в которых принимал участие Дегтярев и, как отмечают в ФБК, активно хвалил действующую власть. В фонде оценивают стоимость дома по меньшей мере в 70 миллионов рублей.

Кроме того летом 2017 года, за год до выдвижения Дегтярева на новых выборах столичного градоначальника, он, как отмечается в расследовании, по символической цене покупает у департамента городского имущества Москвы квартиру почти 100 квадратных метров, рыночная стоимость которой оценивается в 25 миллионов рублей. Эту недвижимость политик оформил на маму. А на его супругу записан автомобиль за 6 миллионов рублей.

Согласно декларации Дегтярева, за 8 лет, начиная с 2011 года, суммарный доход политика с супругой составил чуть более 33 миллионов рублей.