С космодрома во Флориде стартовала ракета с марсоходом Perseverance

Прямую трансляцию запуска ведет NASA. Главной задачей аппарата станет поиск следов жизни на красной планете. Его прибытие на орбиту запланировано на февраль следующего года. Ровер должен собрать образцы грунта. По планам американского аэрокосмического агентства, они вернутся на Землю не раньше 2031 года.
2020-07-30T15:33:46+03:00
2020-07-30T15:35:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 30 июля 2020
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