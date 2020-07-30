Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавит делегацию на переговорах по Донбассу

Он займет место другого главы государства, Леонида Кучмы, передает агентство УНИАН. Об уходе Кучмы из Трехсторонней контактной группы стало известно накануне. В качестве причины назывался преклонный возраст – ему вскоре исполнится 82 года. Однако новый глава делегации старше — ему 86 лет.
2020-07-30T15:33:10+03:00
2020-07-30T15:33:10+03:00
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15:33, 30 июля 2020
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