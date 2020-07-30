Центризбирком не будет проверять депутатов на второе гражданство

В интервью радио «Коммерсантъ ФМ» председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия отвечает лишь за то, чтобы биография депутата соответствовала требованиям при регистрации кандидатов в Госдуму. По ее словам, запрос по поводу гражданства направлен «не по адресу». Накануне это распорядился сделать председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после соответствующего обращения депутата от КПРФ.
2020-07-30T15:32:55+03:00
2020-07-30T15:32:55+03:00
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15:32, 30 июля 2020
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