Центризбирком не будет проверять депутатов на второе гражданство

В интервью радио «Коммерсантъ ФМ» председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия отвечает лишь за то, чтобы биография депутата соответствовала требованиям при регистрации кандидатов в Госдуму. По ее словам, запрос по поводу гражданства направлен «не по адресу». Накануне это распорядился сделать председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин после соответствующего обращения депутата от КПРФ.