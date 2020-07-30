Актер Михаил Ефремов не будет просить суд рассмотреть дело о смертельном ДТП в особом порядке

Адвокат артиста Эльман Пашаев сказал, что у защиты есть достаточно доказательств для подтверждения невиновности Ефремова. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, которое привело к смерти человека. Ему грозит до 12 лет колонии. ДТП, о котором идет речь, произошло в начале июня в центре Москвы. Актер сейчас находится под домашним арестом.