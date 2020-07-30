Гособвинение просит 10,5 лет колонии для экс-мэра Оренбурга по делу о взятках

Стороны приступили к судебным прениям по уголовному делу бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова, обвиняемого в получении взяток и в создании юридического лица через подставных лиц. Государственный обвинитель попросил Ленинский районный суд города назначить подсудимому наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы, штрафа и ограничения на право занимать руководящие должности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Арапову наказание в виде десяти лет шести месяцев лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с организационно распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в государственных, муниципальных органах на срок шесть лет», — сказал гособвинитель.