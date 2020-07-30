В Госархиве назвали незаконным решение суда о запрете раскрытия сведений о членах сталинских «троек»

Научный руководитель Госархива РФ Сергей Мироненко назвал незаконным решение Тверского суда Москвы о запрете раскрытия сведений об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек» — по запросу общества «Мемориал». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Решение Тверского суда о запрете раскрытия фамилий участников сталинских «троек» абсолютно незаконное. Существует срок в 75 лет, после которого все данные должны быть рассекречены. По закону в России судопроизводство гласное, открытое, и нет никаких оснований эти фамилии скрывать», — пояснил Мироненко.

Ранее Тверской районный суд Москвы встал на сторону Генпрокуратуры в ее споре с обществом «Мемориал». Историки пытались получить информацию об 11 советских прокурорах — членах сталинских «троек». Однако в прокуратуре заявили, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников.

Мироненко обратил внимание, что данный случай не подпадает под тайну личной жизни. «В архивах существует правило, что если кто-то туда сдает материалы и закрывает в них какую-то информацию на определенный срок, то архивы это строго соблюдают. Но это совершенно другой случай», — заключил он.

В «Мемориале» заявили о намерении обжаловать это решение суда. Юристы считают, что по такой логике следует закрыть доступ ко всем архивным документам без исключения.