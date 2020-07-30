Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 17 млн

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения — почти 4,5 миллиона — выявлено за время пандемии в США. Где за прошедшие сутки была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса за период с 27 мая.

Как передает Die Welt со ссылкой на данные Reuters, арифметически она соответствует одной смерти в минуту. Далее по числу заражений идут Бразилия и Индия. Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования.

За минувшие сутки в стране выявили более 5,5 тысяч заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба. При этом второй день число заразившихся, хоть и не значительно, но растет. Умерли за день 129 пациентов.

В Москве число заболевших не сокращается уже пятые сутки. При этом более чем в два раза, по сравнению со вчерашним днем, возросло количество выздоровевших от COVID-19.