Тверской суд Москвы отказался рассекретить имена участников сталинских «троек», выносивших расстрельные приговоры

Этого добивается международное общество «Мемориал». Сотрудники «Мемориала» до того как пойти в суд дважды обращались в генпрокуратуру. Они просили предоставить информацию об 11 прокурорах, которые в эпоху Большого террора участвовали в работе так называемых «троек» НКВД, созданных при Сталине.

Надзорное ведомство дважды отказало. Там ссылались на закон о защите персональных данных, согласно которому информацию о человеке запрещено раскрывать третьим лицам без согласия его или наследников, пишет газета «Коммерсантъ». В «Мемориале» настаивают: сведения о прокурорах архивные и на них закон не распространяется.

В иске в Тверской суд также отметили, что прокуроры — члены «троек» нарушали уголовный и уголовно-процессуальный кодексы России, которые действовали в то время, поскольку внесудебные расправы законодательство строго запрещало, подсудимый должен был присутствовать в зале суда и обжаловать приговор.

Информация сотрудникам «Мемориала» нужна для исторического справочника с биографиями всех членов «троек». Его международное историко-просветительское общество готовит вместе с госархивами.

Решение суда в «Мемориале» намерены обжаловать. Его юристы сказали газете «Коммерсантъ», что по логике генпрокуратуры и суда можно закрыть доступ ко всем архивным документам без исключения.