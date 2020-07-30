Адвокат: Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела

Актёр, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы ее не признаем», — сказал он.

В случае рассмотрения дела в особом порядке суд не исследует доказательства, а наказание в этом случае может составить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова — менее пяти лет. Сейчас ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Ефремов даст показания в конце судебного процесса. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«Я думаю, что он даст показания в конце процесса. Подсудимый по закону может это сделать в любой момент», — сказал он.

Ранее источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что Ефремов ни разу не давал показания во время предварительного следствия.