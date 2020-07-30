Белорусский СК назвал задержанных россиян и оппозиционеров Статкевича и Тихановского фигурантами одного дела

Их подозревают в подготовке массовых беспорядков. В Телеграм-канале ведомства говорится, что сейчас решается вопрос об аресте задержанных.

При этом в Совете безопасности Белоруссии ранее говорили о том, что против бойцов ЧВК Вагнер возбудили дело о подготовке терактов. Госсекретарь Андрей Равков говорил, что в республике ищут еще порядка 200 бойцов.

Российские власти прокомментировали задержание сограждан лишь спустя сутки. В Кремле отметили, что пока какая-либо информация о противоправных действиях россиян отсутствует.