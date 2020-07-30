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Эксклюзив Эха 14:06, 30 июля 2020

В Белоруссии возбуждено уголовное дело в отношении россиян, которых КГБ называют боевиками ЧВК «Вагнер»

Следственный комитет Белоруссии сообщает, что задержанных россиян подозревают в подготовке к массовым беспорядкам. Следователи допрашивают задержанных, они дают признательные показания, сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

КГБ вчера объявил о задержании в Белоруссии 33 россиян — за исключением одного их схватили в санатории под Минском, последнего на юге страны. Глава спецслужбы Валерий Вакульчик назвал всех боевиками российской частной военной компании «Вагнер», СМИ связывают её с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Боевики по данным властей Белоруссии могли готовить теракты в стране. На ковер в МИД по этому поводу сегодня вызвали российского посла Дмитрия Мезенцева. У него потребовали объяснений, с какой целью группа россиян, члены которой имеют опыт участия в военных конфликтах, приехала в республику.

По данным Совбеза в Белоруссии может находиться до двух сотен боевиков, их ищут. В Центризбиркоме в Минске сегодня прошла экстренная встреча секретаря Совбеза Белоруссии с кандидатами в президенты. Он предупредил: в страну могут прибыть из России группировки боевиков для провокаций. Две из них, как предполагают в Минске, сформированы в Псковской области.

Один из кандидатов Андрей Дмитриев рассказал, что власти допустили возможность отключения интернета в случае угрозы безопасности страны. Кандидатов также предупредили о возможных провокациях на митингах, при этом акции пока не запрещены.

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы, — отмечает РИА.

По данным «Новой газеты», как минимум, некоторые из задержанных действительно являются бойцами ЧВК «Вагнера». Издание обнаружило соответствующие документы.

Украина намерена добиться экстрадиции лиц, задержанных в Белоруссии. Это связано с тем, что некоторые из них участвовали в боевых действиях в Донбассе, — сказал «Эху Москвы» депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

«Насколько я знаю, это инициатива Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это очевидно, потому что, по данным украинских правоохранительных органов, некоторые из задержанных воевали против Украины в Донбассе. Поэтому мы считаем, что их необходимо экстрадировать в Украину для проведения следственных действий и передачи в суд за совершение преступлений на территории Украины», — заявил он.

По словам Гончаренко, запрос об экстрадиции может подать Генпрокуратура. «Насколько я знаю, СБУ уже обратилась к генпрокурору, чтобы он это сделал», — заключил он.
Белорусская сторона вправе отказать в экстрадиции, но обязана рассмотреть запрос, — добавил Гончаренко.

Спустя почти сутки на задержания в Белоруссии отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российское руководство рассчитывает прояснить ситуацию по линии правоохранительных органов и спецслужб.
Белоруссия — ближайший партнер России, ни о каких попытках дестабилизации не может быть и речи, — подчеркнул Песков.



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