Иван Сафронов сдал отрицательный тест на коронавирус

Ранее журналиста, находящегося в СИЗО «Лефортово», изолировали в отдельную камеру из-за подозрения на заражение.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович в разговоре с агентством РИА Новости уточнила, что сейчас ждут результатов второго анализа, он должен быть готов через два дня.

Сафронова арестовали по обвинению в государственной измене. Спецслужбы считают его причастным к передаче секретных сведений Чехии. Сам журналист связывает преследование со своей профессиональной деятельностью.