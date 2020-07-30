Лукин: Белоруссия должна представить доказательства, что задержанные россияне являются бойцами ЧВК Вагнера

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

«До сих пор нет доказательств их принадлежности к российской ЧВК. Для полного понимания ситуации белорусская сторона должна представить всю имеющуюся информацию. Должны быть конкретные факты и свидетельства», — подчеркнул сенатор.

Лукин не знает, являются ли задержанные людьми ЧВК или нет. «То обстоятельство, что у них нашли иностранные документы, совсем не означает, что они настоящие. Это может быть правдой или полуправдой. Это надо спрашивать компетентных людей. Я не знаю, как они оказались в Белоруссии, и какие существуют соглашения между Россией и Белоруссией на этот счет и существуют ли», — уточнил сенатор.

Как добавил Лукин, он «не очень четко» представляет себе, «что такое эта ЧВК, каковы ее сферы и компетенции», кроме того, ему «неизвестно ее нахождение внутри российской законодательной базы».

Сенатор также обратил внимание, что российская сторона пока не высказывалась насчет этого инцидента, поэтому надо «собрать и сопоставить все данные и только после приходить к какому-то заключению».

Ранее стало известно, что в Белоруссии возбудили уголовные дела о подготовке терактов в отношении 32-х задержанных россиян. По версии КГБ, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед выборами.