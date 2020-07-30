Песков заявил, что в РФ частные военные компании находятся вне закона, а об их существовании он не слышал

Так Песков прокомментировал заявление белорусской стороны о том, что задержанные россияне причастны к деятельности ЧВК «Вагнера», сообщает «Интерфакс». «А что такое ЧВК «Вагнера»? В России-де юре такого понятия, как ЧВК, нет», — сказал Песков журналистам.

«Есть частные охранные предприятия, частные охранные фирмы, а такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет», — уточнил Песков.

На вопрос, действуют ли ЧВК в РФ де-факто, Песков сказал: «Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях. Мне об этом не известно». По его словам, в Москве «ждут информации о ситуации с россиянами».

«Наш посол (РФ в Минске) имеет контакты на этот счет. Диалог уже ведется», — сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, что делали задержанные россияне на территории Белоруссии, Песков сказал: «У Кремля не может быть никакого понимания на этот счет. Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу». «В РФ находится большое количество белорусских мужчин, в том числе в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно: не употребляют алкоголь, и так далее — вот как вчера говорилось о россиянах. Это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. Мы ждем информации, что же совершили россияне в Минске, и что стало причиной для их задержания, почему еще якобы 200 россиян разыскиваются на территории Белоруссии», — заключил пресс-секретарь президента.