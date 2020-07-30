Песков призвал с «низкой степенью доверия» относиться к YouTube и другим западным платформам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к западным онлайн-платформам, таким как YouTube, следует относиться с низкой степенью доверия, так как оттуда в любой момент могут «выкинуть за шкирку вместе с аккаунтом»

«Выход есть — не зависеть от западных платформ», — прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царь-град» на YouTube.

«Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий ни правил», — подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, «ко всем этим ресурсам» нужно относиться «с низкой степенью доверия».