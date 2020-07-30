На торгах на московской бирже курс евро преодолел отметку в 86 рублей

По сравнению с закрытием предыдущей сессии единая европейская валюта подорожала на 62 копейки.
Доллар также дорожает к рублю. Биржевой курс американской валюты — 73 рубля 42 копейки.
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По сравнению с закрытием предыдущей сессии единая европейская валюта подорожала на 62 копейки.
Доллар также дорожает к рублю. Биржевой курс американской валюты — 73 рубля 42 копейки.
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
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