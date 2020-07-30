Новые правила медосмотра для водителей должны быть подготовлены к концу года

Проект изменений разработал Минздрав. В соответствии с новыми правилами сдавать анализы на употребление алкоголя для получения справки о медосмотре водителям будет необязательно. Сделать это придется только в том случае, если нарколог обнаружит симптомы заболевания.

В июле прошлого года Минздрав предложил ввести сдачу анализов на наличие психоактивных веществ и хронический алкоголизм в состав обязательного медосмотра водителей и желающих получить права. Новые правила должны были вступить в силу еще в октябре 2019 года.

Однако эксперты оценили стоимость теста на алкоголизм в 5 тыс. руб. Эта информация привела к тому, что в диспансерах образовались большие очереди: люди хотели успеть получить справки по старым правилам.

Необходимость обязательного анализа на алкоголь раскритиковал и Президент России Владимир Путин. После чего введение нормы было отложено.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, до 2021 года условия получения справок остаются прежними.