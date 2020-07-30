Американские сенаторы обвинили миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов в обходе санкций США

Как утверждается, это произошло путем участия российских бизнесменов в аукционах на рынке искусства. Под санкциями США братья Ротенберги находятся уже более 6 лет из-за присоединения Крыма к России, однако уже спустя пару месяцев на аукционе Sotheby’s они купили 10 картин почти на 7 млн долларов.

Так уверяют сенаторы Роб Портман и Том Карпер, которые провели расследование, пишет газета The Wall Street Journal. По их сведениям, среди приобретенных произведений искусства — работы Жоржа Брака и Марка Шагала. Затем же, уже у другого дилера, за 7,5 млн долларов они, как утверждается, купили одно из полотен Рене Магритта.

Всего же, утверждают сенаторы, Ротенберги после попадания под санкции США перевели и потратили свыше 90 млн долларов, из них пятую часть — на предметы искусства. Помощником же якобы был столичный арт-консультант Григорий Бальцер — его адвокат уже отверг подобные обвинения.

При этом, согласно законодательству, американцев, уличенных в финансовых сделках с лицами из санкционного списка, может ждать крупный штраф или заключение. Миллиардеры же, настаивают сенаторы, воспользовались тем, что аукционные дома не всегда раскрывают имена покупателей или продавцов.

Представитель Ротенбергов назвал обвинения сенаторов США «полным абсурдом».