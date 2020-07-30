В Кремле назвали инсинуациями заявления о попытках России дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва пока не слышала официальных обвинений в том, что задержанные в Белоруссии россияне участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Власти ожидают дополнительной информации от Минска и рассчитывают получить ее по итогам встречи послов двух стран и по линии спецслужб.

Владимир Путин звонить Александру Лукашенко в связи с инцидентом не намерен.

Накануне стало известно о задержании трех десятков человек, якобы имеющих отношение к частной военной компании «Вагнер». В Белоруссии возбудили дело о подготовке террористического акта. Спецслужбы продолжают искать еще порядка 200 человек, которые находятся на территории страны.

До сих пор нет доказательств их принадлежности к российской ЧВК, для полного понимания ситуации белорусская сторона должна представить всю имеющуюся информацию. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин.

О существовании российской ЧВК на территории Белоруссии также достоверно неизвестно, добавил Лукин.

Отметим, Кремль комментирует задержание россиян в Белоруссии почти спустя сутки. В российском МИДе на инцидент до сих пор не отреагировали.