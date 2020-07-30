Белорусский МИД запросил у посольства РФ разъяснения о целях визита в страну россиян, задержанных накануне под Минском

Этими людьми заинтересовалась и Украина — она будет требовать их экстрадиции, поскольку некоторые боевики могли быть участниками боевых действий в Добнассе.

Белорусский МИД интересует, с какой целью десятки россиян с опытом участия в конфликтах приехали на территорию страны. Часть задержанных имеют украинское гражданство, поэтому в Киев также был направлен запрос. МИД республики пригласит послов обеих стран для дачи показаний по этому делу. Против бойцов ЧВК «Вагнера» в Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта.

В Совете безопасности страны сообщили о поиске остальных 170 боевиков, которые, как утверждается, планировали дестабилизировать обстановку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. В Совбезе также заявили о том, что в России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций. Об этом пишет издание «Наша Нива».

Между тем МИД Украины готовит запрос в Белоруссию об экстрадиции задержанных под Минском россиян, об этом агентству «Интерфакс» сообщили в СБУ. Как отмечается, фамилии некоторых предполагаемых боевиков есть в базе «Миротворец», в которой говорится, что они участвовали в конфликте в Донбассе на стороне сепаратистов.

О задержании 33 боевиков частной военной компании «Вагнер» стало известно накануне.