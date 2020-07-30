СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на СБУ. Ранее стало известно, что некоторые задержанные участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны. Вчера белорусские власти подтвердили, что задержаны 33 человека, их называют наемниками из ЧВК «Вагнер».

Это задержание часть предвыборной кампании белорусского президента Александра Лукашенко. Такое мнение в нашем эфире высказал политолог Глеб Павловский. По его мнению, Лукашенко упустил контроль над ситуацией в стране и находится в истерическом состоянии.