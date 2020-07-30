Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram пожаловался на компанию Apple в Еврокомиссию

Представители Telegram требуют от Apple дать пользователям возможность загружать приложения не только в своем интернет-магазине, пишет газета Financial Times.

Жалобу направили Европейскому комиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. До этого Павел Дуров не раз пенял яблочной корпорации на высокую комиссию, которую она берёт за покупки в App Store, и подхода к приложениям и разработчикам. По мнению основателя мессенджера Telegram, пользователи видят больше рекламы в приложениях, рискуют конфиденциальностью, а обновления получают с задержкой.

На этой неделе Дуров написал в Telegram-канале, что каждый квартал яблочная корпорация изымает у создателей сторонних программ миллиарды долларов. Однако на поддержку своего магазина приложений тратит незначительную часть того, что забирает у разработчиков. Основатель сервиса Telegram призвал покончить с монополией Apple в распространении программ.

В компании Apple утверждают, что сборы позволяют ей поддерживать работу магазина.