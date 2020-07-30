Украинского рэпера нашли расчлененным в Петербурге

По подозрению в преступлении задержали жену артиста. Части тела рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, нашли в его собственной квартире. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Пакеты с останками пролежали в холодильнике несколько дней. В полицию обратился адвокат жены погибшего. Он рассказал, что мужчина умер от передозировки. Супруга хотела спрятать тело и расчленила его. Женщина якобы «не хотела для мужа бесславной смерти» от наркотиков, поэтому решила, что он «просто исчезнет».

Следователи изъяли ножовку, разделочную доску и пластиковый таз. Отметим, это не первое подобное преступление в Петербурге за последнее время.

Самым известным стало дело историка Олега Соколова, также недавно в убийстве и расчленении жены признался молодой петербуржец, а еще раньше полиция выловила из реки близ Петербурга останки другого расчленненого человека.

О возбуждении уголовного дела пока ничего не сообщалось.