МИД Белоруссии запросил разъяснений у российского посла о целях прибытия в страну задержанных россиян

Вчера государственное агентство БелТА сообщило, что под Минском задержаны 32 боевика ЧВК Вагнер. Эту информацию подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Белорусские власти утверждают, что в России готовятся новые провокации и в страну могут быть заброшены группы боевиков. ОБ этом сегодня рассказали кандидатам в президенты на встрече в Центризбиркоме с участием представителей Совбеза. Подробностями с журналистами поделился один из кандидатов, Андрей Дмитриев.

На фоне задержания свыше 30 россиян, которых белорусские власти называют бойцами частной военной кампании «Вагнера», они утверждают, что некие аналогичные группировки готовятся под Псковом и Невелем. Как рассказал Дмитриев, информация исходит от госсекретаря Совета Безопасности Андрея Равкова. Он, по словам кандидата, также указал, что некоторые задержанные россияне прямо говорят о намерениях «делать революцию».

Сам инцидент при этом может повлиять и на меры безопасности в преддверии выборов, добавил Дмитриев. В частности, как утверждается, власти Белоруссии не исключают отключение интернета при угрозе безопасности страны. Другая претендентка на пост президента Анна Канопацкая, в свою очередь, сказала, что на встрече с кандидатами в ЦИКе их предупредили о возможных провокациях во время массовых акций.

При этом права белорусов, как отмечается, пообещали не ущемлять. К слову, на сегодня в Минске запланирован митинг еще одного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

МИД Белоруссии сообщил, что у некоторых задержанных украинское гражданство.