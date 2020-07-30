Нападающий «Зенита» Артём Дзюба продлил соглашение с клубом

Об этом сообщается на официальном сайте петербургской команды. Форвард выступает за Зенит с 2015 года.

Новое соглашение 31-летнего футболиста с сине-бело-голубыми составлено по схеме «2+1». Генеральный Директор Зенита Александр Медведев отметил, что подписание контракта с Дзюбой не заняло много времени и выразил надежду, что Артем проведет эти три сезона на таком же высоком уровне, как и два последних.

Напомним, что в минувшем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и помог «Зениту» добыть второй подряд чемпионский титул. На счету футболиста 17 голов и 12 результативных передач.

По итогам сезона Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ по итогам сразу нескольких опросов с участием футболистов, тренеров и спортивных журналистов. Предыдущий контракт Дзюбы с Зенитом истекал 31 июля.

Финансовые условия нового договора Дзюбы с Зенитом не разглашаются.