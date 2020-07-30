Политолог: Выборы президента Белоруссии отменять или переносить не будут

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Валерий Карбалевич. «Я исключаю вариант отмены выборов. Александр Лукашенко ждет с нетерпением, когда наступит 9 августа, закончится вся эта нервотрепка, как он говорит — «вакханалия», и его объявят победителем. Общество успокоится, и страна вернется к более-менее нормальному состоянию. А перенос или отмена приведет к росту напряжения в обществе. Ему это не надо», — сказал эксперт.

Карбалевич объяснил происходящее в стране избирательной кампанией, которая «проходит в виде спецоперации Лукашенко против политических оппонентов». «Ситуация будет только нарастать. Вся история с 33 задержанными бойцами ЧВК Вагнера хорошо ложится в эту кампанию обострения ситуации» — считает политолог.

С точки зрения Карбалевича, власть будет использовать это как повод для ужесточения контроля на протестных акциях. «Теперь митинги в поддержку основного кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской будут проходить под жестким контролем со стороны милиции. Территория акции будет огорожена, на входе поставят рамки, всех будут обыскивать», — пояснил он.

Карбалевич напомнил, что власти Белоруссии «нагнетают обстановку перед каждыми президентскими выборами». «Они находят какие-то склады с оружием, боевиков, людей, которые готовы были бросить дохлую крысу в водопровод. Но как только выборы заканчиваются очередной победой Лукашенко, никому никаких обвинений не предъявляется, уголовного дела нет, суда нет — все это растворяется в пространстве», — отметил он.

Политолог полагает, что здесь будет то же самое, но в других масштабах. «Например, в отношении экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, скорее всего, какой-то суд и приговор будет, потому что Лукашенко очень сильно травмирован этой избирательной кампанией и попытается отомстить», — пояснил Карбалевич.

Он добавил, что Россия пассивно участвует в этой избирательной кампании на стороне Лукашенко, потому что никак не реагирует на обвинения Минска в адрес Москвы. «Думаю, между ними есть договоренность, мол, не обращайте внимания — это наши предвыборные дела. Как только выборы закончатся, банк «Газпрому» вернем, «вагнеровцев» Москве тоже», — заключил политолог.

Накануне было объявлено о задержании в Белоруссии более 30 россиян из ЧВК Вагнера. По версии белорусских властей, они входили в группу «из 200 боевиков, прибывших в страну для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Согласно другой версии, «вагнеровцы» просто направлялись привычным маршрутом в одну из африканских стран, а их задержание является удобным поводом для того, чтобы обвинить оппозицию в подготовке вооруженного мятежа и разгромить ее.