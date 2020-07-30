Дмитриев: Совет безопасности Белоруссии утверждает, что в России готовят боевиков для заброски в страну

Об этом рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме. В ней участвовал секретарь Совбеза Андрей Равков. Он рассказал, что задержанные россияне дают разные показания и некоторые признаются, что «приехали в Белоруссию «делать революцию»».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Белорусские государственные СМИ называют их наемниками из ЧВК Вагнер.

Тем временем, МИД Украины не исключает, что направит запрос на экстрадицию задержанных россиян Как подчеркнули в пресс-службе министерства, Украина внимательно следит за развитием ситуации в Белоруссии.

Задержание предполагаемых российских наемников может быть частью кампании белорусских властей перед выборами. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал белорусский политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, властям важно показать, что политическую ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать извне.