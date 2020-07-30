Рубль заметно дешевеет на торгах на Московской бирже

В начале торгов евро стоил 86 рублей, а доллар — 73 рубля.
Это происходит на фоне снижения стоимости нефти: баррель Brent стоит около 44 долларов.
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В начале торгов евро стоил 86 рублей, а доллар — 73 рубля.
Это происходит на фоне снижения стоимости нефти: баррель Brent стоит около 44 долларов.
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