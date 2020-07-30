За последние сутки в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.

Американский Университет Джонса Хопкинса сообщает о рекордном количестве заразившихся коронавирусом во всем мире — 289 тысяч человек за сутки. Две трети случаев приходится на три страны: США, Бразилию и Индию.