Жена незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Цепкало рассказала о митинге 30 июля на площади Минска

О предстоящей встрече избирателей с кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской Вероника сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Акция широко анонсируется, мы начали за несколько дней информировать наших граждан о том, что митинг будет на площади «Парк Дружбы народов» в 18.00. Проведем небольшой концерт. Конечно, будет выступление Светланы Тихановской», — рассказала она.

По мнению Цепкало, в митинге примет участие «рекордное количество людей». На этом мероприятии кандидат Светлана Тихановская «расскажет о своих планах, и что она планирует провести в качестве главы государства».

«Светлана будет рассказывать, какие действия она проведет за эти шесть месяцев в должности президента, если ее поддержат», — уточнила она.

По словам представителя штаба Цепкало, агитационные пикеты объединенного штаба Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой собирают тысячи людей по всей стране.

«Количество людей, которые приходят на митинг Тихановской, просто поражает — речь идет о тысячах и тысячах граждан. С каждым митингом приходит все больше людей. Мы ездим сейчас по разным городам, и в каждом у нас огромное количество поддержки — люди приходят пообщаться со Светланой и послушать ее программу, взгляд на будущее. Мы ожидаем, что 30 июля количество людей будет еще больше», — отметила Цепкало.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.