Задержанных в Белоруссии россиян обвинили в подготовке терактов

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны. Между тем официальные лица республики ждут сегодня объяснений от посла России в Минске.

Про уголовное дело на задержанных еще вчера вечером ничего не было известно. Источник «Интерфакса» отмечал, что запрещенных предметов у них не нашли. Законов они не нарушали. Каждого допросили, беседа длилась около 20 минут. Насилия против задержанных не применяли.

Секретарь Совбеза Андрей Равков подтвердил утром, что задержанные дают показания. Уголовное дело уже завели, по статье о подготовке теракта. Об этом чиновник успел рассказать до начала встречи с кандидатами в президенты страны.

Белорусский КГБ при поддержке ОМОНа задержали в общей сложности 33 человека, которых официальные СМИ назвали бойцами частной военной компании Вагнера, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В прессе появились фамилии и возраст россиян. Около половины из них воевали в Донбассе.

Писатель Захар Прилепин, участвовавший в боевых действиях на востоке Украины, предположил, что бойцы ЧВК следовали через Белоруссию транзитом и в четверг должны были вылететь в точку своего назначения. Белорусские дипломаты обсудят ситуацию с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Белорусские силовики ищут еще около 200 боевиков на территории страны, рассказали сегодня в Совбезе республики.

Кандидатов в президенты Белоруссии предупредили о возможных провокациях во время митингов, — сообщила журналистам один из кандидатов Анна Канопацкая, — она участвовала в сегодняшнем заседании Центризбиркома. ЦИК срочно созвал всех кандидатов сегодня утром.