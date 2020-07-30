Министерство просвещения отказалось от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Школьникам не придется сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Проект приказа об этом опубликовало Министерство просвещения.

В прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Единый госэкзамен по иностранному языку должен стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык.

Однако эта норма сильно взволновала многих родителей, которые выступали против. Широкие обсуждения по этому вопросу продолжались на протяжении нескольких последних лет.

В итоге в качестве обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, остались только «Русский язык» и «Математика. При этом ребята, которым ЕГЭ по иностранному языку нужен для поступления в вузы, по прежнему будут сдавать его как предмет по выбору.

По данным ведомства, подготовленный проект пройдет все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение. После чего и будет принято окончательное решение.