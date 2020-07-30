ФСБ сообщило о задержании военнослужащего Черноморского флота в Севастополе

Утверждается, что он передавал секретные сведения украинской разведке. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщает «Интерфакс».
2020-07-30T09:31:39+03:00
2020-07-30T10:07:06+03:00
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09:31, 30 июля 2020
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