Совбез Белоруссии: Задержанные граждане России дают показания в рамках следственных мероприятий

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. «Дают показания», — сказал госсекретарь Совбеза.
Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.
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Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. «Дают показания», — сказал госсекретарь Совбеза.
Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.
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