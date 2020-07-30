Совбез Белоруссии: Задержанные граждане России дают показания в рамках следственных мероприятий

Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков. «Дают показания», — сказал госсекретарь Совбеза.

Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.