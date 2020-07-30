Иностранцы не могут забрать детей от суррогатных матерей из России

Около 1 тыс. младенцев остаются в стране из-за пандемии коронавируса. С февраля дети появились у 180 семей из Китая, а также у граждан Сингапура, Франции, Аргентины, Австралии и Филиппин. Об этом The Guardian сообщила зампред Совета по Правам Человека Ирина Киркора. По ее словам, проблема требует срочного решения — дети растут, им нужны их родители.

Ситуация ухудшилась после того, как СКР квалифицировал оказание услуг по подбору суррогатных матерей одним из медцентров как куплю-продажу находящихся в беспомощном состоянии людей. Возбуждено уголовное дело, арестованы несколько человек. Во избежании преследования биологические родители уже зачатых младенцев из восьми стран мира вынужденно затаились, сообщает «Коммерсантъ».

Таким образом, за жилье, питание и медобслуживание суррогатных мам некому стало платить. По данным газеты, без средств к существованию могут остаться несколько десятков «находящихся в предродовом состоянии» суррогатных матерей.

The Guardian отмечает, что в соцсетях родители записывают видеообращения с призывами к России выдать им специальные визы, чтобы забрать детей.