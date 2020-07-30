Дегтярев считает, что за организацией акций протеста в Хабаровске стоят иностранные провокаторы, в том числе из Грузии

Об этом Дегтярев рассказал в интервью телеканалу RТVi: «Я сказал одну вещь — что праведный гнев народа Хабаровского края я понимаю. Я понимаю, что никаких организаторов первых акций, шествий не было. Это правда. И на все это, на праведный гнев, на массовость, конечно же, слетелись в край все известные проходимцы, кто занимается организацией, накачкой, провокациями и прочим, в том числе и иностранцы. Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии».

Дегтярев добавил, что не знает никого из хабаровских бизнесменов, чиновников, правоохранителей и организованных преступных сообществ. Дегтярев считает, что это его главное преимущество. Он также добавил, что «за секунду» принял предложение президента Путина возглавить регион.