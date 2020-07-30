В Санкт-Петербурге в эти выходные пройдет полумарафон

Некоторые городские улицы закрыты для автомобилистов уже сегодня. С полуночи для водителей Петербурга уже закрыты два участка: по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Гороховой улицы и по Вознесенскому проспекту, от Малой Морской до Адмиралтейского. Непосредственно в воскресенье в центре города закроют более десяти улиц и набережных, а также Троицкий и Биржевой мосты.

Большую часть ограничений в центре города снимут в тот же день. Те же, которые ввели сегодня должны снять к понедельнику. Напомним, что всероссийский полумарафон Забег пройдёт в четвёртый раз. В Петербурге старт назначен у Исаакиевского собора.

На первые дистанции бегуны отправятся в девять утра. Отмечу, что участникам будут доступны 4 дистанции. Три из них — 5, 10 и 21 километр. Ещё одна из них благотворительная 1 километр 520 метров.

Как отмечает корреспондент «Эха Москвы», официально в Петербурге запрещено проводить массовые спортивные и культурные мероприятия, однако несмотря на запрет, прошли парад Победы и парад в честь Дня ВМФ, а также несколько матчей российской футбольной премьер-лиги.