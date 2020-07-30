Сенаторы США обвинили братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов в попытке обойти американские санкции

Компании, связанные с братьями Ротенбергами после того, как они попали под санкции США продолжали совершать сделки на рынке произведений искусства и отмыли больше $90 миллионов. Об этом говорится в докладе комитета Сената по внутренней безопасности и государственным делам.

Сенаторы республиканец Роб Портман и демократ Том Карпер также пришли к выводу о том, что еще раньше миллиардеры вывели в Россию около $120 миллионов. Это, как утверждается в докладе, Ротенберги сделали в марте 2014, когда в то время президент США Барак Обама анонсировал ограничительные меры из-за событий в Крыму и Ротенбергов наряду с другими людьми близкими к президенту Путину включили в санкционный список.

После этого сделки, им как выяснили сенаторы, помогал совершать московский арт-консультант, гражданин США Григорий Бальцер. С мая по ноябрь 14-го года он предположительно купил почти на $20 миллионов — деньги компаний, связанных с миллиардерами — произведения искусства. В их числе полотна Марка Шагала и Рене Магритта.

В докладе упомянуты аукционы Сотбис, Кристис и ряд других. Их представители уверяют, что не знали о том, кто был конечным покупателем и теперь готовы сотрудничать с властями США.

Представитель братьев Ротенбергов сказал изданию РБК, что бизнесмены никогда не использовали предметы искусства для обхода санкций. В свою очередь юрист упомянутого в докладе арт-консультанта сообщил газете Wall Street Journal, что он не совершал покупок в интересах Ротенбергов.