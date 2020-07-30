Власти Белоруссии намерены обсудить с послами России и Украины ситуацию с задержанием под Минском бойцов ЧВК Вагнера

Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков:

«Главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности. Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел — по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.

Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек — это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу».

По словам Андрея Равкова, Россия не уведомляла о переброске сил ЧВК через Белоруссию.

Задержание наемников из ЧВК Вагнера под Минском — это тщательно спланированная предвыборная операция по формированию общественных настроение. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал белорусский журналист, медиааналитик Франак Вячорка. Он считает, что сейчас нужно очень скептически относиться к информации, получаемой из официальных белорусских источников.