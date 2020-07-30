ЦИК Белоруссии сегодня экстренно собирает кандидатов в президенты. По сведениями РБК, приглашения получили минимум двое участников президентской гонки. По какой причине, не уточняется. В штабе Светланы Тихановской, которую называют основным оппозиционным кандидатом на грядущих выборах, сообщили, что их на встречу в ЦИК пока не приглашали. Накануне в Беларуси задержали более 30 россиян. В КГБ страны утверждают, что все они — сотрудники ЧВК «Вагнер» и прибыли в Белоруссию для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов.

Российский политтехнолог Виталий Шкляров задержан в Белоруссии. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-службу экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало. Задержание Шклярова там связывают с его работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской. Сам Тихановский находится в СИЗО с 29 мая.