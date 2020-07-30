Комитет Госдумы по безопасности запросил у Центризбиркома данные о возможном двойном гражданстве целого ряда депутатов

Ранее о наличии паспортов других государств у своих коллег утверждал депутат от КПРФ Денис Парфенов.

На наличие двойного гражданства проверят, в частности, депутатов Вячеслава Фетисова, Ирину Роднину и Александра Жукова. Об этом рассказал агентству «Интерфакс» глава одного из думских комитетов Отари Аршба. Есть, по его словам, в списке и он сам.

Провести же проверку поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ему, в частности, пришел запрос от депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Еще в апреле между ними возникла перепалка, в ходе которой Володин предложил проверить, есть ли у коллеги-коммуниста гражданство США. Сам Парфенов после этого заявил, что как минимум у 39 депутатов от «Единой России» есть иностранный паспорт.

В интервью интернет-изданию Znak.com он рассказал, что спустя несколько месяцев его слова просил пояснить глава фракции правящей партии Сергей Неверов. Именно это, по уверениям Парфенова, и подвигло направить запрос в администрацию президента, а также лично Володину. В списке, который приводит издание, двойное гражданство подозревается, помимо прочего, также у Вячеслава Никонова, сенаторов Андрея Клишаса и Елены Мизулиной, а также у нескольких губернаторов.

В «Единой России» не исключают, что если информация о двойном гражданстве у некоторых депутатов не подтвердится, то партия подаст в суд на Парфенова.