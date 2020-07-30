В Белоруссии задержали более 30 россиян. Как передает государственное агентство «БелТа», все они — бойцы ЧВК «Вагнер» и прибыли в республику для дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов. Александр Лукашенко уже собрал экстренное совещание Совбеза страны и заявил что из-за этого «чрезвычайного происшествия» он срочно обратится к российской стороне за разъяснениями.

Скорее всего боевики использовали Минск как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Такое мнение в интервью «Эху» высказал руководитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Руслану Левиеву кажется сомнительной версия о том, что наемники направлены были в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников в разговоре с «Эхом» назвал это спектаклем, поставленным совместно Лукашенко и российскими властями.

Андрей Санников напомнил, что накануне выборов власти Белоруссии регулярно сообщают о предотвращенных диверсиях и попытках дестабилизации.

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проведет сегодня митинг в свою поддержку в центре Минска.

Организаторы ожидают, что сегодняшний митинг будет самым массовым с начала избирательной кампании. Они призывают сторонников приходить в масках и с белыми лентами в знак поддержки честных выборов. В акции примут участие известные белорусские группы. Власти мероприятие согласовали. Светлана Тихановская – супруга известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске. Изначально именно он собирался баллотироваться, но был арестован. После этого его жена выдвинула свою кандидатуру и стала фактически единственным представителем реальной оппозиции среди кандидатов. Остальных регистрировать отказались. Пикеты по сбору подписей за ее выдвижение собирали длинные очереди в разных городах. Избирательная кампания в стране сопровождается масштабными акциями протестов, задержанием политиков и активистов.

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на пресс-секретаря штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Алексея Урбана. По его словам, задержание Шклярова связано с работой на блогера Сергея Тихановского — мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа