Еще 12 человек, по данным оперативного штаба, скончались с коронавирусом в Москве. Таким образом, общее число жертв Ковид-19 в столице достигло 4446.

Обстановка с коронавирусом в России значительно улучшается, но власти и профильные структуры продолжают работу по борьбе с эпидемией. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме мер по снижению заболеваемости текущий период нужно использовать для подготовки к холодному сезону, добавила Голикова.

Сбербанк после 1 сентября оставит на удаленном режиме до 30% сотрудников. Как говорится в сообщении банка, поступившем в РБК, на дистанционный режим часть сотрудников была переведена еще в марте из-за угрозы распространения COVID-19, однако в мае их начали возвращать на рабочие места. На днях из-за высоких рисков, связанных с пандемией, о временном переводе сотрудников центрального аппарата на пятидневную рабочую неделю объявила госкомпания «Роснефть».