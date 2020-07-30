Счетная палата констатирует, что государство недостаточно заботится об улучшении условий проживания инвалидов. По подсчетам ведомства, при нынешних темпах финансирования на ликвидацию очереди на улучшение жилищных условий, состоящей из более 100 тыс. человек, имеющих право на помощь, потребуется как минимум 20 лет. По словам представителя ведомства, темпы предоставления помощи настолько низкие, что во множестве случаев инвалиды «просто не успевают реализовать свое жилищное право».