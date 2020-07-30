В Петербурге закрывают для проезда улицы, из-за полумарафона, который состоится на выходных

Главные перекрытия будут в день события, то есть второго августа, однако в некоторые улицы закрыты для автомобилистов уже сегодня.

С полуночи для водителей Петербурга уже закрыты два участка: по Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Гороховой улицы и по Вознесенскому проспекту, от Малой Морской до Адмиралтейского. Непосредственно в воскресенье в центре города закроют более десяти улиц и набережных, а также Троицкий и Биржевой мосты. Большую часть ограничений в центре города снимут в тот же день. Те же, которые ввели сегодня должны снять к понедельнику. Всероссийский полумарафон Забег пройдёт в четвёртый раз. В Петербурге старт назначен у Исаакиевского собора. На первые дистанции бегуны отправятся в девять утра. Отмечу, что участникам будут доступны 4 дистанции. Три из них — 5, 10 и 21 километр. Ещё одна из них благотворительная 1 километр 520 метров.

Официально в Петербурге запрещено проводить массовые спортивные и культурные мероприятия. Однако даже во время этого запрета прошли Парад Победы и Парад в честь дня ВМФ, голосование по одобрениею поправок в Конституцию, а также несколько матчей Российской футбольной Премьер-лиги.